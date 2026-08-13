ОАЭ заинтересовались поставками адыгейской соли

Предприниматели из Адыгеи ведут переговоры с эмиратскими логистическими компаниями о поставках адыгейской соли в Объединенные Арабские Эмираты. Интерес к продукции подтвердили в представительстве МИД РФ в Краснодаре. Для компаний республики рынок ОАЭ остается сравнительно новым направлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Как сообщила «РИА Новости» глава представительства МИД РФ в Краснодаре Ольга Шалимова, сейчас адыгейские предприниматели обсуждают с партнерами из Эмиратов условия возможных поставок соли. При этом компании адаптируются к особенностям работы на новом для них рынке и взаимодействия с эмиратскими партнерами.

Переговоры стали продолжением контактов, установленных в феврале 2026 года. Тогда в Адыгее прошла бизнес-миссия с участием предпринимателей из ОАЭ. По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве.

Помимо обсуждения поставок адыгейской соли, компании уже начали практическое взаимодействие по другим направлениям. В Эмираты отправили пробную партию биологически активных добавок и протеинов для спортивного питания, произведенных в Адыгее.

Ранее сообщалось, что ежегодный фестиваль адыгейского сыра, который проходил в Адыгее с 2010 года и в 2025 году собрал 70 тыс. посетителей, в 2026 году проводить не будут — организаторы (минсельхоз и комитет по туризму) приняли такое решение с учетом текущей обстановки и мер безопасности, при этом в оргкомитете подчеркнули, что это не означает прекращение мероприятия в дальнейшем. В республике продолжается строительство этнопарка «Дегуакская поляна», который должен стать постоянной площадкой для проведения фестиваля в последующие годы.

Мария Удовик