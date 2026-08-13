В Салехарде выписали всех отравившихся едой из доставки

Всех заболевших после употребления еды из доставки суши и пиццы Wasabi 89 в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) выписали из больницы, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На стационарном лечении находились единицы отравившихся — большинство проходило лечение в домашних условиях.

С начала августа 51 человек обратился за медицинской помощью с признаками отравления после употребления продукции Wasabi 89. У всех обратившихся диагностировали сальмонеллез. Доставка закрыта за антисанитарию после проверки.

Ирина Пичурина