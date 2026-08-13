В Сочи 52 АЗС работают на фоне ограничений отпуска топлива

В Сочи 13 августа по состоянию на 10:00 работают 52 автозаправочные станции. Бензин АИ-100 доступен на семи АЗС, АИ-95 — на 25, АИ-92 — также на 25. Дизельное топливо продают на 36 заправках, сжиженный газ — на 12. Данные предоставили операторы автозаправочных станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При снижении суточных запасов до минимального уровня сети «Лукойл» и «Роснефть» переходят на отпуск топлива исключительно по топливным картам. В первую очередь ресурс направляют на спецтранспорт экстренных, коммунальных и медицинских служб, общественный транспорт, а также учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Для физических лиц продажу бензина и дизельного топлива временно ограничили. В качестве причины указаны возникшие логистические трудности и необходимость рационального распределения имеющихся ресурсов. На «Роснефти» одному автомобилю отпускают до 30 литров бензина и до 50 литров дизельного топлива. На АЗС «Лукойл» действуют лимиты до 40 литров бензина и до 60 литров дизеля.

После достижения минимального суточного объема продаж физическим лицам отпуск топлива приостанавливают до пополнения запасов. При этом обслуживание юридических лиц по топливным картам продолжается.

Водителям рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом, в том числе электричками, и сократить необязательные поездки на личных автомобилях. Также жителей и гостей Сочи призвали не создавать запасы топлива впрок, соблюдать правила дорожного движения и очередность при подъезде к АЗС.

Оперативный штаб принимает меры для скорейшей нормализации ситуации с учетом пика курортного сезона и приближения начала учебного года.

Актуальную информацию о наличии топлива и условиях его отпуска физическим лицам можно получить по телефону горячей линии +7 (988) 416-13-14. На номер принимают только звонки.

Информация об остатках топлива также отображается на информационных стелах автозаправочных станций. Если цена за литр на стеле не указана, это означает, что топливо временно не отпускают либо продают его только организациям по топливным картам.

Актуальные данные о наличии бензина и дизельного топлива в режиме реального времени, а также маршруты до ближайших АЗС доступны в официальных приложениях и на сайтах «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома» и в сервисе «Яндекс Заправки».

Мария Удовик