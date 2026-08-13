Обвиняемому в вымогательстве челябинскому блогеру продлили арест на полгода

Центральный районный суд Челябинска продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 41-летнему журналисту, блогеру Сергею Шумакову до 27 января 2027 года. Его обвиняют в вымогательстве денег у предпринимателя (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Сергей Шумаков с сообщником, угрожая распространить в телеграм-канале позорящие сведения о бизнесмене, требовал у него 300 тыс. руб. В феврале 2026 года в кафе на улице Лесопарковой представитель предпринимателя передал эту сумму журналисту. По данным СМИ, подельником Сергея Шумакова является руководитель издания «Русская пресса» Евгений Кротенко (признан иноагентом), а вымогали деньги они у известного челябинского предпринимателя Сергея Вайнштейна.

Фигурант полностью признал вину. Сообщник объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Виталина Ярховска