Валютные сбережения жителей Дона выросли на 4%

В первом полугодии 2026 года объем средств жителей Ростовской области в иностранной валюте и драгоценных металлах достиг 38,8 млрд руб., что на 4% выше показателя аналогичного периода 2025 года. В Краснодарском крае показатель составил 41,3 млрд руб. (+2,5%), в Ставропольском — 13,8 млрд руб. (+15,4%). Такие данные Южного главного управления Банка России приводит «РБК Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Несмотря на номинальный рост сбережений в этом сегменте, их доля в общем объеме накоплений граждан остается незначительной и продолжает сокращаться. Как пояснили в регуляторе, такая динамика обусловлена укреплением рубля и действующими ограничениями на операции с иностранной валютой.

По информации регулятора, тренд на снижение популярности валютных сбережений фиксируется на протяжении нескольких лет, причем наиболее резкое изменение произошло в 2022 году. Так, если в начале 2022 года доля иностранных накоплений в общем объеме средств населения на банковских счетах составляла в Краснодарском крае около 14%, Ростовской области — 12%, на Ставрополье — 8%, то к середине 2026 года этот показатель упал до 2,2%, 3% и 2,3% соответственно.

Наталья Белоштейн