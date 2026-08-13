Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Сочи отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, действовавшие ранним утром. Ограничительный режим продолжался с 04:30 до 07:09, то есть около двух с половиной часов. В Росавиации сообщили, что его ввели в целях обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Одновременно ограничения продолжают действовать в аэропортах Краснодара и Геленджика. Рейсы в Краснодаре принимают и отправляют с 09:00 до 23:00, в Геленджике — с 08:30 до 20:00.

Ситуация связана с сохраняющейся на территории Краснодарского края беспилотной опасностью. На фоне этого в регионе действует запрет на съемку и распространение материалов об атаках беспилотников и работе ПВО.

Публикация таких материалов может раскрыть позиции российских Вооруженных сил и создать угрозу повторных атак на военные и гражданские объекты. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик