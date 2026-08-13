В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи утром сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали 2,5 часа — с 04:30 до 07:09. Об этом сообщила Росавиация, отметив, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

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После 07:09 аэропорт Сочи вернулся к работе без указанных ограничений. Пассажирам рекомендуется учитывать актуальные данные о времени вылета при планировании поездок.

При этом дополнительные ограничения сохраняются в аэропортах Краснодара и Геленджика. Краснодарская авиагавань принимает и отправляет рейсы с 09:00 до 23:00. Аэропорт Геленджика работает в интервале с 08:30 до 20:00.

На территории Краснодарского края сохраняется беспилотная опасность. В регионе также действует запрет на съемку и публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой систем ПВО.

Ограничения распространяются на сведения, которые могут раскрыть расположение российских военных и создать условия для повторных атак на военные или гражданские объекты. За публикацию такой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик