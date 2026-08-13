Ставропольский край вошел в десятку регионов с наименьшими доходами населения

Ставропольский край занял шестую позицию в рейтинге субъектов РФ с самыми низкими среднедушевыми доходами населения по итогам первого квартала 2026 года. Показатель в регионе составил 40,7 тыс. руб. Такие данные приводит аналитическое агентство «ПромРейтинг», на основе сведений Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В числе наиболее уязвимых по уровню доходов субъектов оказались республики Ингушетия и Тыва — они возглавили «антирейтинг» с результатами 24,7 тыс. руб. и 31,6 тыс. руб. соответственно. Третью строчку заняла Карачаево Черкесская Республика (34,1 тыс. руб.). Десятку регионов с наименьшими доходами замкнула Республика Марий Эл, где среднедушевой доход достиг 43,2 тыс. руб.

На фоне этих показателей особенно контрастно выглядят результаты лидеров рейтинга. Первую тройку субъектов с самыми высокими среднедушевыми доходами составили Чукотский автономный округ (232,2 тыс. руб.), Ямало Ненецкий автономный округ (170,5 тыс. руб.) и Москва (167,1 тыс. руб.). В числе десяти регионов лидеров также оказался Ханты Мансийский автономный округ — Югра, занявший последнюю строчку в этом топе с показателем 91,3 тыс. руб.

Наталья Белоштейн