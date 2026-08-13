На Ставрополье количество субъектов МСП выросло на 16%

По данным за семь месяцев 2026 года, в Ставропольском крае насчитывается 370,3 тыс. субъектов МСП, что более чем на 16% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.

Ключевым драйвером роста выступает сегмент самозанятых: их численность увеличилась более чем на 21% и достигла 265,3 тыс. человек. Динамика в сегменте индивидуальных предпринимателей также остается положительной — количество ИП выросло на 5,8% за год. Совокупная численность занятых у ИП и юридических лиц в крае превышает 272,9 тыс. человек.

Регион не первый год удерживает место в топ-15 субъектов РФ по количеству субъектов МСП, включая самозанятых, что подтверждает эффективность действующих мер поддержки предпринимательства и привлекательность Ставрополья для ведения бизнеса.

Наталья Белоштейн