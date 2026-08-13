Около 90 беспилотников уничтожила ПВО над Ростовской областью

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили около 90 БПЛА в восьми районах Ростовской области. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники сбиты в Азовском, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Мясниковском, Тарасовском и Чертковском районах.

По уточненной информации, во время атаки повреждены несколько окон в здании школы в х. Волченском Каменского района, во дворе учебного учреждения загорелась сухая трава.

Кроме этого, возгорания сухой растительности произошли ночью в х. Нижняя Ковалевка Красносулинского района. Все пожары оперативно потушены.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», из-за падения БПЛА ранения средней тяжести получила туристка на базе отдыха «Исток» в Донецке.

Наталья Белоштейн