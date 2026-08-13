У тюменца конфисковали жилье за фиктивную регистрацию мигрантов

Ленинский районный суд Тюмени признал виновным 56-летнего жителя города по статье о фиктивной регистрации иностранцев (ст. 322.3 УК РФ) и постановил конфисковать его квартиру, использовавшуюся для этого, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в период с апреля по ноябрь 2025 года подсудимый предоставлял сведения о прибытии иностранных граждан в свое жилое помещение без намерения фактически размещать их там. Благодаря этим действиям иностранцы получили возможность легализовать свое пребывание в России.

На данный момент решение суда еще не вступило в силу.

Ирина Пичурина