Краснодар оказался в топ-10 городов России по числу студентов

Краснодар вошел в десятку российских городов с наибольшим количеством студентов. Такие данные привело Минобрнауки РФ. Первые позиции рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Кроме Краснодара, в десятку вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа и Нижний Новгород. Перечень городов с наибольшим числом студентов Минобрнауки представило в рамках данных о развитии высшего образования в стране.

В министерстве также сообщили о планах создать к 2036 году 40 новых студенческих кампусов. Города и регионы, где такие объекты уже построили или разрабатывают проекты их создания, рассматриваются как центры, привлекательные для молодых людей.

Краснодар уже представлен в рейтингах, связанных с дальнейшим трудоустройством выпускников местных вузов. Ранее два краснодарских университета вошли в топ-20 российских вузов по уровню зарплат выпускников в химической отрасли и фармацевтике.

Кубанский государственный технологический университет занял 15-е место в рейтинге. Медианная зарплата его выпускников составляет 115 тыс. руб. При этом 95% окончивших вуз остаются работать в Краснодаре.

Кубанский государственный медицинский университет занял 20-ю строчку. Медианная зарплата выпускников этого вуза составляет 95 тыс. руб., а 79% выпускников после завершения обучения также предпочитают продолжать работать в Краснодаре.

Мария Удовик