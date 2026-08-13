Росавиация ограничила работу аэропортов Краснодара, Сочи и Геленджика

Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Ограничения затронули сразу три аэропорта Краснодарского края. При этом для Краснодара и Геленджика ранее установили отдельные временные интервалы работы. Аэропорт Краснодара принимает и отправляет воздушные суда с 09:00 до 23:00, Геленджик — с 08:30 до 20:00.

Пассажиров обо всех изменениях информируют авиакомпании. Актуальные сведения о времени вылета перевозчики рекомендуют уточнять у авиакомпаний и по онлайн-табло аэропортов.

В Краснодарском крае сохраняется беспилотная опасность. Одновременно в регионе продолжают действовать ограничения на распространение сведений об атаках украинских БПЛА, работе ПВО и РЭБ, а также о расположении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.

За съемку и распространение такой информации предусмотрены штрафы. Максимальное взыскание для нарушителей составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что численность иностранных студентов в Кубанском государственном медицинском университете выросла почти на 20% в 2025–2026 учебном году — сейчас в вузе обучается более 1,16 тыс. граждан из 13 стран, крупнейшие направления — Индия, Китай, Ливан, Казахстан и Туркменистан, наиболее востребованные специальности — «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». В 2026 году университет подготовил более 2 тыс. специалистов, включая выпускников ординатуры, также развивает научные проекты с фармкомпаниями и IT-организациями по цифровой медицине, диагностике и производству медоборудования.

Мария Удовик