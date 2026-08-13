Жительница Урала отправила 60 тыс. мошеннику, считая его к-поп-певцом

В Ревде (Свердловская область) возбудили уголовное дело после того, как 56-летняя местная жительница перевела 60 тыс. неизвестному, который представился артистом жанра «к-поп» из Южной Кореи, сообщили в полиции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Как сообщила потерпевшая, сотрудница медицинского учреждения, 19 июня ей в TikTok пришло сообщение с якобы аккаунта известного корейского музыканта и танцора. «Певец» предложил ей общаться, на что она с радостью согласилась. Позднее по его инициативе общение перешло в мессенджер и продолжалось несколько дней.

Вскоре он заявил, что хочет отправить почтой ревдинке дорогой подарок, но для этого нужно оплатить таможенную пошлину на 30 тыс. руб. — деньги она перевела по номеру, указанному неизвестным. В дальнейшем ей пришлось также оплатить «курьерскую доставку» на аналогичную сумму. Затем «певец» попросил еще 100 тыс. руб. за другую услугу, но после этого ревдинка начала понимать, что ее обманывают, и обратилась в полицию. До этого она была уверена, что общается с известным корейским музыкантом. Обещанный подарок она не получила.

Ирина Пичурина