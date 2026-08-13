В НГУ придумали способ создания катализатора для переработки пластика в ГСМ

Коллектив исследователей кафедры физической химии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) и Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН запатентовал способ получения катализатора для переработки пиролизного масла из пластиковых отходов в высококачественные керосиновые и дизельные фракции. Разработка не имеет аналогов, рассказали в вузе.

«По структуре новый катализатор близок к классическим: в него входит гидрирующий металлический компонент, а также цеолит, обеспечивающий изомеризацию и позволяющий сформировать материал в виде порошка с частицами определенного размера»,— отметили в НГУ.

Индустриальным партнером исследователей выступила московская компания «Ониум плюс», которая предоставила ученым два реактора для каталитических испытаний. «Катализатор разработан для модельного сырья, представляющего собой смесь полиэтилена и полипропилена и предоставленного компанией "Ониум плюс"»,— говорится в сообщении университета.

Отработав процесс на модельном сырье, новосибирские ученые получили представление о том, как наладить процесс для реального сырья.

Как писал «Ъ-Сибирь», ученые лаборатории перспективных энергоэффективных технологий физического факультета НГУ научились выращивать в вихревом фотобиореакторе красную микроводоросль — природный антибиотик, обладающий противоопухолевой и антиоксидантной активностью.

Михаил Кичанов