Черноземье 12.08.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 13 августа Австралийский доллар 58,6047 Английский фунт 112,1216 Белорусский рубль 28,0739 Гонконгский доллар* 10,5756 Дирхам ОАЭ 22,5998 Доллар США 82,9977 Евро 95,7793 Индийская рупия** 86,9759 Казахстанский тенге** 17,8206 Канадский доллар 59,5948 Китайский юань 12,2780 СДР 113,3807 Сингапурский доллар 64,8065 Турецкая лира* 17,4023 Украинская гривна* 18,5624 Шведская крона* 87,3620 Швейцарский франк 102,1259 Японская иена** 52,0852 *За 10. **За 100.