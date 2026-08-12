Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 13 августа

Австралийский доллар 58,6047
Английский фунт 112,1216
Белорусский рубль 28,0739
Гонконгский доллар* 10,5756
Дирхам ОАЭ 22,5998
Доллар США 82,9977
Евро 95,7793
Индийская рупия** 86,9759
Казахстанский тенге** 17,8206
Канадский доллар 59,5948
Китайский юань 12,2780
СДР 113,3807
Сингапурский доллар 64,8065
Турецкая лира* 17,4023
Украинская гривна* 18,5624
Шведская крона* 87,3620
Швейцарский франк 102,1259
Японская иена** 52,0852

*За 10. **За 100.