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Избежавшему банкротства липецкому девелоперу не запретили продать стройфирму

Арбитражный суд Москвы отказал кредитору избежавшего банкротства липецкого застройщика, внука министра черной металлургии СССР Серафима Колпакова, Антона Колпакова — московскому бизнесмену Степану Крумилову — в принятии обеспечительных мер в отношении должника в виде запрета сделки по отчуждению стопроцентной доли в уставном капитале ООО СЗ «Боер констракшн» с Артуром Новокрещеновым. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По мнению господина Крумилова, сделка по отчуждению компании была проведена с целью вывода наиболее ликвидного актива — застройщика жилого дома в Липецке — накануне раскрытия счетов эскроу в третьем квартале 2026 года. Истец отметил, что опасается дальнейшей перепродажи доли «добросовестным приобретателям», так как ранее должник демонстрировал аналогичное поведение при отчуждении элитных автомобилей Porsche 911 и Audi A8L.

По данным Rusprofile, господин Колпаков с 31 июля перестал быть учредителем стройфирмы, после чего им стал тамбовский предприниматель Артур Новокрещенов. А уже в начале прошлой недели московский арбитраж признал обоснованным банкротный иск в отношении Антона Колпакова и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов.

В результате суд не поддержал доводы кредитора, указав, что имущество должника выбыло из его собственности 31 июля и сейчас принадлежит третьему лицу. При этом Степан Крумилов не инициировал обособленный спор о признании данной сделки недействительной.

«Принятие обеспечительных мер в отношении имущества лица, не являющегося должником по делу, требует повышенного стандарта доказывания реальности угрозы. Заявителем не представлено объективных доказательств того, что Артур Новокрещенов в настоящее время осуществляет поиск покупателей»,— отметили в суде.

Доводы кредитора о цепочке перепродаж автомобилей, по мнению арбитража, не могут быть экстраполированы на поведение нового собственника. Также суд учел специфику деятельности «Боер констракшн» как застройщика, запреты на изменения в отношении которого «могут повлиять на управленческие процессы в обществе, находящемся на завершающей стадии строительства», что может затронуть интересы дольщиков.

Согласно ЕИСЖС, ООО «Специализированный застройщик "Боер констракшн"» сейчас реализует проект многоквартирного дома «Пешков» на Елецком шоссе в Липецке. Антон Колпаков по-прежнему является гендиректором общества. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на третий квартал 2026 года. Речь идет о 23-этажном здании с жилой площадью 14,4 тыс. кв. м.

Антон Колпаков с мая 2015 года также является гендиректором строительной компании ООО «Глобус групп», зарегистрированной в Липецке. Уставный капитал фирмы составляет 151,2 млн руб. Компанией владеет Ольга (Михайловна) Коротких — дочь основателя девелоперской ГК «Глобус» Михаила Коротких. В 2025 году выручка и прибыль общества были нулевыми. Годом ранее выручка также была нулевой, а чистая прибыль составляла 2 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», господин Колпаков задолжал московскому предпринимателю Степану Крумилову 172 млн руб. по договору займа, срок возврата которого был связан с вводом в эксплуатацию ЖК в Липецке в 2024 году. Девелопер погасил долг лишь частично

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Черноземье» «Строителю дали реабилитироваться».

Егор Якимов