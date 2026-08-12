Липецкая прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с погибшим подростком

Прокуратура Долгоруковского района Липецкой области проконтролирует ход доследственной проверки ДТП на 53-м км автодороги «Стебаево — Задонск — Долгоруково», в результате которого сегодня погиб подросток. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, 35-летняя липчанка за рулем автомобиля Geely не справилась с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП погиб 15-летний пассажир, находившийся в салоне. Водителя с травмами доставили в больницу.

На место ДТП выехал прокурор Долгоруковского района Владимир Ярцев. Представители ведомства оценят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. При выявлении нарушений последуют меры прокурорского реагирования. Правоохранительные органы уже проводят процессуальную проверку по факту ДТП.

В апреле этого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецке насмерть сбили ребенка на пешеходном переходе.

Диана Нагайцева