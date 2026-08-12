Главные новости за 12 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Некоторые компании отмечают снижение поставок топлива в Воронежскую область и перераспределение их в другие регионы, где проблема с бензином обстоит еще сильнее. Также две федеральные компании предупредили облправительство, что скорость поставок бензина в ближайшие неделю-полторы сократится «по объективным причинам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский государственный театр оперы и балета

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Воронежский государственный театр оперы и балета

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава воронежского управления по охране ОКН Сергей Третьяков покидает пост. С 13 августа исполнять обязанности главы ведомства будет его заместитель Сергей Хорунжий. Отмечается, что господин Третьяков уходит с должности «по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами».

Белгородские власти сократили компенсации за поврежденное авто до 400 тыс. руб. Ранее сумма выплаты рассчитывалась исходя из рыночной стоимости машины. В оперштабе пояснили, что лимит установили, чтобы поддержать «как можно больше пострадавших собственников».

Режим «чет-нечет» снова вводят в Липецкой области из-за проблем с бензином. Глава региона Игорь Артамонов подчеркнул, что эта мера — временная, а ее задача — «упорядочить очереди». Также с 13 августа на АЗС названных сетей вводится лимит — не более 30 литров бензина на один автомобиль. Дизельное топливо будут отпускать без ограничений.

Курскую фирму ООО «Спецстроймонтаж» Лиссы Снидко внесли в «черный список» за провал расчистки реки Тускарь. Стоимость контракта, заключенного с фирмой в 2022 году, составила 232,2 млн руб. В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта власти расторгли контракт в одностороннем порядке.

Экс-владелец орловской стройфирмы «Фортуна» Дмитрий Плясов требует с нее 470 млн руб. Речь идет о взыскании действительной стоимости его доли в уставном капитале общества из-за выхода господина Плясова из его состава, а также о процентах за пользование чужими денежными средствами. Иск был принят к производству.

Завод «Тамбовских разносолов» продают за 270 млн руб. В описании лота говорится, что трехэтажное здание полностью укомплектовано оборудованием для переработки и хранения овощей. Производственный цех площадью 1,1 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию в 2024 году.

Егор Якимов