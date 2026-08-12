В Сочи призвали не кормить бездомных собак в общественных местах

В Сочи жителей и гостей города предупредили о рисках, связанных с кормлением бездомных собак в неположенных местах. По данным, приведенным муниципальными службами, такая практика может способствовать образованию стай, которые способны представлять опасность для людей, особенно детей и пожилых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

За первое полугодие 2026 года в России зафиксировали более 110 тыс. обращений после укусов бездомных собак. Каждый пятый такой случай потребовал госпитализации. В сообщении отмечается, что стая представляет собой организованную группу животных, которая может проявлять агрессию при защите своей территории.

Жителям рекомендуют не кормить бездомных собак в парках, скверах, набережных и во дворах. При обнаружении стаи следует сообщать о ней в специализированные службы. Для помощи животным без создания рисков для окружающих также предлагают поддерживать приюты, где собак содержат под наблюдением, прививают и стерилизуют.

В Сочи заявку на отлов безнадзорных животных принимают по телефону 8 (862) 555-13-99. Обращения направляет МКУ «Центр по обращению с животными без владельцев».

Муниципальные службы отдельно обращают внимание на необходимость не подкармливать безнадзорных животных непосредственно на улицах. Причиной такого подхода называют риск формирования стай и связанное с этим возможное повышение опасности для людей.

Мария Удовик