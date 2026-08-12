Воронежская лизинговая фирма требует с белорусской авиакомпании 94 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступили два иска местного ООО «Диона» Елены Шаталовой к белорусскому ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт». Совокупная сумма требований по обоим заявлениям составляет 93,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Суть возникших претензий в обоих случаях не раскрывается. Оба заявления пока не приняты к производству. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Диона» зарегистрировано в Воронеже в 2016 году. Основной вид деятельности — аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Елена Шаталова. Выручка общества в 2025 году составила 107 млн руб., чистый убыток — 10 млн руб. Годом ранее у компании фиксировались выручка в 24 млн руб. и прибыль в 2,8 млн руб. ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт» зарегистрировано в 1992 году в Минске Республики Беларусь. Основной вид деятельности связан с воздушным транспортом. По данным на сайте компании, она является одним из крупнейших эксплуатантов рамповых самолетов Ил-76 и специализируется на чартерных воздушных перевозках грузов. В декабре 2017 года авиакомпания продолжила эксплуатацию самолета Boeing 747.

В конце 2025 года «Ъ-Черноземье» также сообщал, что аэропорт Белгорода выплатит авиакомпании «Россия» 4,2 млн руб. за повреждение самолета RRJ-95 неисправным амбулифтом — подъемником для маломобильных пассажиров.

Егор Якимов