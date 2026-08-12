В Екатеринбурге группа мужчин открыла стрельбу из-за отказа в знакомстве

В Екатеринбурге группа мужчин устроила погоню за такси, а затем открыла стрельбу из травматического оружия по автомобилю после того, как девушки отказались с ними знакомиться, сообщили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«В социальных медиа сообщалось, что в Екатеринбурге группа агрессивно настроенных мужчин после отказа в знакомстве с девушками устроила погоню за такси, в котором они уехали. В ответ на попытку водителя защитить девушек мужчины произвели выстрелы из травматического оружия в сторону автомобиля такси»,— говорится в сообщении.

По факту произошедшего СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Полина Бабинцева