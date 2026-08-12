Главные новости за 12 августа. Сочи

В Сочи сохраняются ограничения на отпуск топлива на АЗС, при этом запасов достаточно для покрытия минимальных потребностей. Власти просят жителей и туристов отказаться от необязательных поездок и не создавать запасы впрок, рекомендуют пользоваться электричками, а информацию о наличии топлива можно отслеживать на стелах АЗС, сайтах и в приложениях нефтяных компаний.

Аэропорт Сочи после утренних ограничений работал по фактическому расписанию без ограничений, суточный план — 108 рейсов на прилет и 108 на вылет, всего планировали обслужить 33,4 тыс. пассажиров. В аэропорту в порядке очередности обслуживали пассажиров и суда, решения о переносах и отменах принимали авиакомпании.

Сочи стал самым популярным направлением для бронирования жилья на осень 2026 года: на курорт пришлось 21% всех бронирований с сентября по ноябрь, второе место занял Санкт-Петербург (7%), третье — Анапа (6%), далее следуют Геленджик, Ялта, Алушта, Москва, Феодосия, Кисловодск и Кабардинка, по данным сервиса «Твил.ру». Туристы в среднем бронируют в Сочи восемь ночей за 4,3 тыс. руб. за ночь.

За минувшие сутки российские военные уничтожили в акватории Черного моря восемь безэкипажных катеров ВМС Украины. В ночь на 12 августа ПВО нейтрализовала 502 беспилотника самолетного типа над восемью регионами, включая Краснодарский край, и акваторией Черного моря.

В Сочи специалисты ежедневно проверяют качество горячей воды в 43 котельных «Сочитеплоэнерго» — контролируют жесткость, питательную, котловую и сетевую воду, а также ежемесячно отправляют пробы в ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии» на микробиологию. Все образцы соответствуют нормам.