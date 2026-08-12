В Курской области нашли останки 135 жертв Великой Отечественной войны

В ходе поисковой экспедиции «Без срока давности — 2026», проходившей в рамках всероссийской акции «Вахты памяти», в Знаменской роще Курской области были найдены останки 135 погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей, из которых 90 человек — дети. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт правительства Курской области Фото: сайт правительства Курской области

С 1 по 11 августа в Знаменской роще работали около 100 добровольцев из четырех регионов России — Курской, Нижегородской, Астраханской и Тамбовской областей. Место раскопок выбрано не случайно: в годы Великой Отечественной войны здесь происходили массовые казни мирного населения.

Всего же за годы поисковых работ в Знаменской роще обнаружены останки примерно 3,2 тыс. мирных жителей, ставших жертвами нацистов.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что куряне вместо шествия «Бессмертного полка» на День Победы выставляли фото героев войны в окнах. Также губернатор Александр Хинштейн поручал чиновникам поменять к 9 мая аватарки в своих соцсетях на фото родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне и трудившихся в тылу.

Диана Нагайцева