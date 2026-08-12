В Екатеринбурге осудили почетного адвоката РФ по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил почетному адвокату РФ Ольге Воронковой (Каминской) четыре года лишения свободы условно по делу о мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что с июня 2021 года по январь 2022 года адвокат получила от своей доверительницы более 2 млн руб. Защитница убедила клиентку, что может повлиять на ход расследования уголовного дела и «затянуть» следствие, чтобы женщину не привлекли к ответственности и не заключили под стражу.

Деньги переводились траншами через счет дочери клиентки. Общая сумма переданных средств превысила 2 млн руб.

Когда следователь пригласил женщину для дачи объяснений, она написала явку с повинной и подробно описала схему передачи денег адвокату. Защитница была задержана с поличным при получении очередной суммы.

Суд признал Ольгу Воронкову (Каминскую) виновной в покушении на мошенничество ( ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помимо условного срока суд назначил ей штраф в размере 500 тыс. руб.

По данным коллегии адвокатов «Цитадель права», Ольга Воронова — практикующий адвокат со стажем работы более 30 лет, почетный адвокат России, награждена медалями I и II степеней «За заслуги в сфере защиты прав и свобод граждан».

Полина Бабинцева