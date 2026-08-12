Главные новости за 12 августа. Кавказ

На автомобильной дороге регионального значения «Граница Чеченской республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» 12 августа в 14:30 мск произошел обвал скальных пород верхового откоса.

Минэкономразвития Ставропольского края заключило соглашение с Региональным центром компетенций, которое позволит дополнительно подключить к проекту «Производительность труда» два предприятия обрабатывающего сектора. Речь идет о производителях изделий из нержавеющей стали и фурнитуры для кухонной посуды. Совокупная выручка этих компаний в 2025 году превысила 1 млрд руб., а штат насчитывает более 250 сотрудников.

Поставки автомобильного топлива в Ставропольском крае за прошедшую неделю стабилизировались, логистические цепочки работают без сбоев.

Джамбулат Гаджиев стал врио министра транспорта и дорожного хозяйства республики Дагестан. Соответствующий указ подписал глава региона Федор Щукин, сообщила пресс-служба правительства региона. До нового назначения Гаджиев более 20 лет проработал в правоохранительных органах России.