Главные новости за 12 августа. Ростов-на-Дону и область

Днем 12 августа над Ростовской областью отразили атаку БПЛА. Силы ПВО отработали в Миллеровском районе. По оперативным данным, люди не пострадали. В Миллерово обломки БПЛА повредили летний душ во дворе частного дома. Повреждения получила и ЛЭП неподалеку. В поселке Долотинка Миллеровского района разрушения получила крыша частного дома.

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года удовлетворенность населения медицинской помощью составила 49,1%, не достигнув планового показателя в 51,2%. Соответствующая информация приводится в итогах реализации региональных проектов Ростовской области за первое полугодие.

Власти Ростова-на-Дону вновь отказались от массовых уличных спортивных мероприятий в день города, который отметят в сентябре 2026 года. Решение продиктовано соображениями безопасности.

В Ростовской области в период с 12 августа до утра 13 августа прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, ожидаются сильные дожди, сопровождающиеся грозой, градом и порывистым ветром — его скорость может достигать 20–23 м/с.

Квалификационная коллегия судей (ККС) Ростовской области 14 августа рассмотрит вопросы, затрагивающие статус и ответственность судей региона.