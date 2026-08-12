В Ипатово школьник попал в больницу после драки со сверстником

В Ипатово двое несовершеннолетних из разных школ вступили в конфликт, переросший в драку. Один из подростков был госпитализирован. Ситуацию прокомментировали в министерстве образования Ставропольского края.

8 августа 2026 года мать пострадавшего обратилась в ОВД с заявлением об избиении ребенка. В тот же день из больницы поступило сообщение об обращении несовершеннолетнего за медицинской помощью.

В обоих учебных заведениях провели профилактические беседы с участниками инцидента и их родителями. Сотрудники органов внутренних дел ведут проверку. Министерство образования края пообещало держать ситуацию на контроле.

Мария Хоперская