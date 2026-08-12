На Ставрополье открыли новые туристические маршруты выходного дня

Министерство туризма Ставропольского края представило несколько новых маршрутов для поездок выходного дня. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

В Петровском и Александровском округах запустили гастротур: путешественники посетят семейную винодельню и буйволиную ферму. По Александровскому округу проложен историко-культурный маршрут, включающий купеческие усадьбы, храм Александра Невского, парк кованых изделий и скалу Лягушка.

Для любителей этнографии предусмотрена поездка в Левокумский округ, где можно познакомиться с бытом казаков-некрасовцев и духовных молокан. В Изобильненском округе туристов ждут мурал-арт в Солнечнодольске, экскурсия по Изобильному, а также мастер-класс по созданию славянской куклы-желанницы.

Мария Хоперская