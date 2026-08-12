Ростовскую аптеку оштрафовали за отпуск препаратов по поддельным рецептам

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал аптеку на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону за нарушения при продаже рецептурных препаратов. О результатах проверки сообщил территориальный Росздравнадзор.

Поводом для внеплановой проверки стало двукратное и более превышение средних показателей отпуска лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. В ходе проверки надзорный орган установил нарушения.

«Фармацевтическая организация отпускала препараты, популярные среди зависимых, по рецептам, которые содержали недостоверные сведения о медицинской организации, их выдавшей», — сообщили в ведомстве.

По результатам разбирательства суд привлек аптеку к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и назначил штраф.

Мария Хоперская