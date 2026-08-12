Россельхознадзор выдал лицензию крупнейшему в ПФО океанариуму перед открытием

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области выдало лицензию на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях в крупнейшем океанариуме ПФО, расположенном в мегамолле «Мармелад». Решение принято по итогам выездной проверки, которая подтвердила соответствие объекта лицензионным требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В рамках федерального государственного контроля в области обращения с животными ведомство провело профилактические визиты, в ходе которых предпринимателя проинформировали об обязательных требованиях, критериях риска и способах его снижения. Нарушений законодательства в области обращения с животными не выявлено.

В океанариуме содержатся более трех тысяч обитателей, среди которых пингвины Гумбольдта, капибара, вараны Сальвадора, кубинские крокодилы, сейшельские черепахи, скаты, акулы и декоративные виды рыб. Открытие объекта запланировано на 14 августа. Океанариум станет первым на Южном Урале и крупнейшим в Приволжском федеральном округе, его площадь составляет более 2,5 тыс. кв. м.

Яна Вежлева