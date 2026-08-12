В Астрахани будут судить жителя Чечни за хищение 1,68 млн военных денег

Советский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело о хищении 1,68 млн руб. при поставке топлива в рамках гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемым по делу проходит житель Чеченской Республики Сайд-Эми Юнусов. Материалы поступили на рассмотрение судьи Евгения Вагина 3 августа. Первое слушание назначено на 19 августа.

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По версии следствия, гендиректор ООО «ИРС» передал своему знакомому Юнусову печать и электронную подпись для участия в госзакупках. Обвиняемый подписал контракт с войсковой частью на поставку 23,94 тонн топлива на сумму 1,68 млн руб., но поставил продукцию, не соответствующую характеристикам, и внес ложные сведения в документы. Военные перечислили деньги, которые он впоследствии похитил.

В марте этого года УФСБ по Астраханской области также сообщало о мошенничестве на 1,6 млн руб. при поставке 20 тонн ДТ для гособоронзаказа. Уголовное дело возбудили в отношении замначальника отдела МТО филиала АО «Центр судоремонта «Звездочка» и гендиректора коммерческой фирмы.

Нина Шевченко