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На Дону режим ограничения пребывания в лесах продлили до 3 сентября

Режим ограничения пребывания жителей Ростовской области в лесах продлили до 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

На территории лесных участков усилен мониторинг пожарной опасности, организована работа пунктов диспетчерского управления в лесничествах. За крупными лесными массивами ведёт наблюдение система видеонаблюдения из 86 камер. Помимо этого, дежурные сотрудники круглосуточно в течение светового дня наблюдают с расположенных на высотах наблюдательных пунктов.

«В случае необходимости режим ограничения может быть продлен», — сообщила министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.

Мария Хоперская

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