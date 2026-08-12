На Дону режим ограничения пребывания в лесах продлили до 3 сентября

Режим ограничения пребывания жителей Ростовской области в лесах продлили до 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

На территории лесных участков усилен мониторинг пожарной опасности, организована работа пунктов диспетчерского управления в лесничествах. За крупными лесными массивами ведёт наблюдение система видеонаблюдения из 86 камер. Помимо этого, дежурные сотрудники круглосуточно в течение светового дня наблюдают с расположенных на высотах наблюдательных пунктов.

«В случае необходимости режим ограничения может быть продлен», — сообщила министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.

Мария Хоперская