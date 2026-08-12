Дагестанавтодор ликвидирует последствия обвала на региональной трассе

На автомобильной дороге регионального значения «Граница Чеченской республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» 12 августа в 14:30 мск произошел обвал скальных пород верхового откоса. Об этом сообщает Дагестанавтодор.

Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены экскаватор и автосамосвал. Транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано.

Открыть движение по временной схеме через объездную дорогу планируется в 20:00 мск в среду.

Мария Хоперская