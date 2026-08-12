Латненский огнеупорный завод под Воронежем выставили на продажу за 400 млн

На продажу был выставлен имущественный комплекс бывшего Латненского огнеупорного завода в Семилукском районе Воронежской области за 400 млн руб. Об этом сообщило издание «De Facto» со ссылкой на опубликованное на «Авито» объявление.

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Фото: сайт «Авито» комплекс бывшего Латненского огнеупорного завода

Фото: сайт «Авито»

В лот входит земельный участок площадью от 7,5 га и более 34 тыс. кв. м строений, включая производственные корпуса высотой до 12 м, формовочные цеха, офисные, складские, гаражные и лабораторные помещения.

Инженерная инфраструктура объекта полностью автономна: газоснабжение высокого, среднего и низкого давления с двумя ГРП и лимитом 32 млн кубометров в год, центральные водопровод и канализация, собственная электроподстанция на 10 МВА с возможностью увеличения мощности, компрессорная станция.

На территории проложено около 3 км железнодорожных путей (девять путей), имеются два въезда, прямой выезд на станцию Латное Юго-Восточной железной дороги. Вместе с комплексом продаются тепловоз ТГМ-4 и железнодорожные весы.

Латненский огнеупорный завод был основан в 1898 году и являлся единственным в России производителем карбидкремниевых огнеупоров для ремонта главных котлов боевых кораблей ВМФ. В декабре 2013 года предприятие полностью остановило производство из-за недостатка оборотных средств, а в марте 2014-го ЗАО «Концерн “Росогнеупоры”» подало иск о самобанкротстве. Тогда численность персонала была сокращена с 350 до 30 человек.

Организация находилась в процедуре банкротства и была ликвидирована в 2023 году. В настоящий момент имущественный комплекс законсервирован и охраняется, отмечает продавец.

В марте 2014 года «Ъ-Черноземье» сообщал о планах собственников частично перезапустить предприятие — в частности, планировалось возобновить производство молотой глины, мертеля и заполнителей.

Диана Нагайцева