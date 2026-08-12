Росгвардейцы помогли сочинке с кровотечением добраться до больницы

В Сочи сотрудники вневедомственной охраны оказали первую помощь женщине с травмами рук и сопроводили медицинский автомобиль до больницы. Инцидент произошел на улице Новая Заря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Росгвардейцы заметили автомобиль, остановившийся на дороге. Рядом с машиной находился мужчина, который просил о помощи. В салоне находилась женщина с травмами рук, из которых шла кровь. Мужчина пытался самостоятельно доставить пострадавшую в больницу, однако по дороге автомобиль оказался в заторе.

Сотрудники вневедомственной охраны оказали женщине первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. После прибытия медиков пострадавшую передали врачам. Затем росгвардейцы включили на служебном автомобиле световые и звуковые сигналы и сопроводили машину скорой помощи до больницы.

В ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники оказали помощь до прибытия медиков, после чего обеспечили сопровождение спецтранспорта по маршруту до медицинского учреждения.

Ранее сотрудники Росгвардии помогли потерявшей сознание девушке в Краснодаре. Один из правоохранителей не стал дожидаться приезда медиков и посадил девушку в автомобиль ее родственника. Он оставался рядом с ней на случай необходимости оказания первой помощи. Другие сотрудники Росгвардии с включенными световыми и звуковыми сигналами сопроводили автомобиль до ближайшей больницы.

Мария Удовик