В Казани семерых жителей будут судить за мошенничество на 17 млн рублей

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи местных жителей, обвиняемых по девяти эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Ущерб превысил 17 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2024 года соучастники организовали колл-центр и обзванивали жителей различных регионов России. Под предлогами сохранения сбережений, декларирования средств и избежания уголовного преследования они убеждали людей, в основном пожилого возраста, переводить им деньги.

Пострадали девять человек из Татарстана, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оно направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов