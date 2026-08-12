В Челябинске на пяти перекрестках нанесут «вафельную» разметку

В Челябинске расширят сеть дорожных развязок, оборудованных разметкой 1.26 (так называемая «вафельница»). Разметка запрещает водителям останавливаться на ней, чтобы не перекрывать перпендикулярное движение. Как сообщили в городской администрации, новые участки появятся на пяти ключевых пересечениях улиц для борьбы с заторами и повышения безопасности движения.

Согласно утвержденному плану, спецразметку нанесут на перекрестках:

пр. Ленина — ул. Пушкина;

ул. Худякова — ул. Энтузиастов;

ул. Доватора — ул. Блюхера;

ул. Доватора — ул. Воровского;

ул. Чичерина — ул. 250-летия Челябинска.

На ряде указанных участков будет организован автоматический контроль за соблюдением правил проезда с помощью комплексов фото- и видеофиксации. В настоящее время аналогичная система уже функционирует на пересечении пр. Ленина и ул. Российской.

Разметка запрещает водителям выезжать на перекресток, если впереди образовался затор, который вынудит транспортное средство остановиться в границах сетки и создать препятствие для движения в поперечном направлении. Исключение составляют маневры поворота налево или направо, требующие пропуска встречного потока или пешеходов. За остановку на «вафельнице» предусмотрен административный штраф.

В мэрии подчеркивают, что мера в первую очередь направлена на обеспечение свободного коридора для общественного транспорта, маневренность которого ограничена при блокировке перекрестков легковыми автомобилями.

Евгений Рыженьков