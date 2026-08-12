Сочи возглавил топ направлений для осеннего отдыха

Сочи стал самым популярным направлением для бронирования жилья на осень 2026 года. На курорт пришлось 21% всех бронирований на период с сентября по ноябрь. Рейтинг наиболее востребованных направлений составил российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Второе место в списке занял Санкт-Петербург, третье — Анапа. На Санкт-Петербург пришлось 7% осенних бронирований, на Анапу — 6%. Далее в рейтинге расположились Геленджик, Ялта, Алушта, Москва, Феодосия и Кисловодск. Десятку наиболее популярных направлений замыкает Кабардинка.

По данным сервиса, туристы, планирующие поездку в Сочи осенью, в среднем бронируют восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи составляет 4279 руб.

В Анапе продолжительность планируемого отдыха в среднем достигает девяти ночей, а стоимость одной ночи составляет 3734 руб. В Геленджике туристы также рассчитывают провести девять ночей, при этом средняя стоимость ночи составляет 5762 руб.

В Кабардинке средняя продолжительность бронирования составляет восемь ночей. Стоимость одной ночи в среднем достигает 5161 руб.

В исследовании рассматривались бронирования отелей и квартир на период с сентября по ноябрь 2026 года. Сочи сохранил первое место в рейтинге наиболее востребованных направлений для осенних поездок, опередив Санкт-Петербург и Анапу по доле бронирований.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт второй год подряд остается самым желанным городом для переезда после выхода на пенсию: за курорт проголосовали 15% россиян (против 23% годом ранее), тогда как Калининград занял второе место с 12%, Анапа — третье с 10%, а Санкт-Петербург и Краснодар разделили четвертое место по 9%, согласно исследованию «СберНПФ». Главным критерием при выборе нового места назвали климат (52%), спокойный ритм (48%), благоустройство (45%), близость моря (42%), при этом доля тех, кто не задумывается о переезде, сократилась с 29 до 19%, а эксперты связывают интерес к Сочи с сочетанием этих факторов, но не считают это признаком массового переселения.

Мария Удовик