В Ленобласти пьяная мать попалась за рулем после поисков пропавшего сына

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция задержала нетрезвую женщину за рулем автомобиля, в котором находился ее пропавший сын. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пьяную женщину с пропавшим сыном в машине задержали во Всеволожском районе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Пьяную женщину с пропавшим сыном в машине задержали во Всеволожском районе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь на 12 августа. Инспекторы ДПС разыскивали мальчика, местонахождение которого было неизвестно родственникам. В итоге ребенка обнаружили в автомобиле его матери.

Женщина находилась за рулем с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, в отношении нее составили административный протокол.

После этого женщина попыталась предложить сотрудникам полиции 50 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности за нарушение. В связи с попыткой дать взятку в отношении нее возбудили уголовное дело.

Женщину доставили в отдел полиции, ребенка передали сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних.

Матвей Николаев