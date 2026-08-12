В Дагестане перевернулся катер, погиб один из пассажиров
В Казбековском районе Республики Дагестан вблизи населенного пункта Дубки на реке Сулак 12 августа перевернулся катер. По предварительным данным, один из пассажиров маломерного судна погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Южная транспортная прокуратура
На место ЧП выехал заместитель Махачкалинского транспортного прокурора для координации действий сотрудников правоохранительных органов и других ведомств.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.