Число госпитализированных после атаки на Нижнекамск выросло до 27

Число госпитализированных после атаки беспилотников на Нижнекамск выросло до 27. Два пациента были переведены с амбулаторного на стационарное наблюдение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Четыре пациента остаются в тяжелом стабильном состоянии в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице. Два пациента, ранее доставленные в Больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Врачи отмечают положительную динамику у всех пострадавших. К лечению привлечены специалисты федеральных медицинских учреждений в режиме телемедицинских консультаций.

При атаке беспилотников на Нижнекамск утром 10 августа погибли 13 человек, за медицинской помощью обратились 78 человек.

Анар Зейналов