Жителя Ставрополья подозревают в финансировании экстремизма

В Новоалександровском межрайонном следственном отделе СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя села Красногвардейского. Ему инкриминируется финансирование экстремистской деятельности — преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, мужчина, придерживаясь радикальных взглядов, перевел денежные средства организации, запрещенной на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

В настоящее время следователи проводят процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мария Хоперская