В Самарской области иностранку будут судить за мошенничество с выплатами участнику СВО

Прокурор Красноярского района Самарской области утвердил обвинительное заключение в отношении иностранной гражданки, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, женщина, состоявшая в фиктивном браке с участником специальной военной операции, после получения уведомления о его пропаже без вести обратилась к командиру воинской части с заявлением о выплате денежного довольствия военнослужащего. До установления факта гибели военного она незаконно получила более 260 тыс. рублей.

Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки, проведенной прокуратурой района. В целях возмещения ущерба прокурор подал иск к обвиняемой — в интересах малолетней дочери погибшего военнослужащего.

Ранее женщина уже была приговорена к реальному сроку лишения свободы за покушение на мошенничество в особо крупном размере: она пыталась незаконно получить свыше 6,7 млн рублей, ссылаясь на гибель «супруга» в зоне СВО.

Георгий Портнов