В Краснодаре при поддержке Банка «Кубань Кредит» установили памятник художнику Сергею Дудко

Открытие скульптурной композиции, посвященной заслуженному художнику РФ, члену Русского географического общества Сергею Дудко, состоялось 12 августа — в день рождения прославленного мастера. Проект реализован Краснодарским региональным отделением РГО при содействии Банка «Кубань Кредит» и администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КБ «Кубань Кредит» Фото: КБ «Кубань Кредит»

В торжественной церемонии приняли участие министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина, председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка, заместитель председателя Правления Банка «Кубань Кредит» Михаил Цыбан, председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, заместитель председателя городской Думы Краснодара Сергей Васин, родственники и коллеги художника.

Памятник установлен на улице 40-лет Победы — рядом с домом, где жил и работал художник. Скульптор Максим Малашенко изобразил Дудко за мольбертом: на бронзовом холсте воссоздана репродукция его работы «Эверест перед снежной бурей». Сюжет скульптурной композиции отражает экспедиционный путь художника: Сергей Дудко был не только мастером кисти, но и альпинистом, написавшим «портреты» всех 14 восьмитысячников Земли, благодаря чему его часто называли «кубанским Рерихом».

«Банковская деятельность по сбережению вкладов в основе своей схожа с кропотливой работой по сохранению и приумножению культурного наследия, созданного нашими земляками. Обе эти сферы работают с подлинными ценностями, требующими доверия, преемственности и бережного отношения. Наш банк не только обеспечивает сохранность материального капитала клиентов, но и вносит свой вклад в сохранение культурного достояния для будущих поколений»,— прокомментировал событие Михаил Цыбан.

Банк «Кубань Кредит» на протяжении многих лет оказывает поддержку знаковым международным и федеральным проектам Русского географического общества, в числе которых национальная премия «Хрустальный компас», комплексная экспедиция «Русское наследие Гималаев. Продолжение Пути», выставочный проект «Букет вершин Сергея Дудко», а также другие издательские и просветительские инициативы РГО.

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