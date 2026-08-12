На Ставрополье курьера мошенников будут судить за хищение 2 млн рублей у пенсионерки

В Ставропольском крае перед судом предстанет 21-летний житель Ростова-на-Дону, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом совместно сообщили пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю и прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в мае 2026 года молодой человек выполнял роль курьера в схеме мошенников. Его сообщники несколько дней звонили 70-летней жительнице села Ульяновка, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Пенсионного фонда и силовых структур. Они заявили женщине, что на ее имя якобы оформили кредит на 2 млн рублей, а сама она может быть причастна к террористической деятельности.

Для убедительности один из злоумышленников вышел с пенсионеркой на видеосвязь в форменной одежде на фоне интерьера с ведомственной символикой. Затем ей сообщили, что некий «Фонд по борьбе с мошенниками» перевел на ее счет 2 млн рублей для погашения кредита. Деньги якобы требовалось передать государству через курьера.

Пенсионерка сняла со счета 2 млн рублей, положила их в картонную коробку и поздно вечером передала обвиняемому. Мужчина предъявил ей поддельный документ об аннулировании кредита. Полученные деньги он перевел на счета сообщников и получил за это вознаграждение.

В ходе расследования потерпевшая опознала ростовчанина как человека, которому передала деньги.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в Минераловодский городской суд. Обвиняемый находится под стражей.

Валерий Климов