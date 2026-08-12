Суд в Ростове вынес приговор жителю Кисловодска по делу о финансировании терроризма

Южный окружной военный суд признал 40-летнего жителя Кисловодска виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По материалам дела, в январе и феврале 2021 года фигурант переводил денежные средства знакомому — участнику террористической организации — для ее незаконной деятельности на территории России. Ранее мужчина уже отбывал наказание за участие в деятельности экстремистского сообщества.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил обвиняемому 8 лет 6 месяцев лишения свободы: первые 3 года — в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская