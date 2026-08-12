Жителя Кисловодска осудили на 8,5 лет за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд вынес приговор 40-летнему жителю Кисловодска, признав его виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Суд установил, что в январе и феврале 2021 года фигурант переводил деньги знакомому участнику террористической организации для ее незаконной деятельности на территории России. Ранее осужденный уже отбывал наказание за участие в деятельности экстремистского сообщества.

Суд назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы: первые 3 года — в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно назначено ограничение свободы на 6 месяцев после освобождения.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская