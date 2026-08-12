Кража песка из карьера под Волгоградом обернулась конфискацией спецтехники

Волгоградский облсуд обратил в доход государства спецтехнику стоимостью 6 млн руб. С ее помощью местный житель вывез из карьера более 1 тыс. кубометров песка. Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере), сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгоградской области осужденному за кражу песка ужесточили наказание

Фото: Сгенерировано ИИ В Волгоградской области осужденному за кражу песка ужесточили наказание

Фото: Сгенерировано ИИ

По данным суда, в сентябре 2025 года волгоградец похитил из карьера в Котовском районе 1,1 тыс. кубометров песка. Кража была осуществлена с помощью специальной техники, принадлежащей супруге фигуранта. Объем причиненного ущерба составил более 900 тыс. руб.

Котовский районный суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 300 тыс. руб. Прокуратура обжаловала приговор, попросив ужесточить наказание. Волгоградский облсуд разделил позицию надзора и постановил взыскать в пользу государства два «КАМАЗа» и погрузчик. Приговор вступил в законную силу.

Марина Окорокова