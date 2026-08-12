Российский софт занял 93,6% в органах власти Ростовской области

По итогам первых шести месяцев 2026 года доля отечественного программного обеспечения, применяемого в работе исполнительных органов власти Ростовской области, составила 93,6%. Об этом свидетельствуют материалы правительства региона, с которыми ознакомились «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, достигла 100%. Плановый показатель составлял 97%.

Доля таких услуг, получивших высокую оценку качества со стороны пользователей, составила 69% при установленном плане в 57%.

Мария Хоперская